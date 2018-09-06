На Украине запретили вещание российского телеканала RTVI

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение запретить на полгода трансляцию русскоязычного телеканала RTVI за «систематическое нарушение» украинского законодательства. Об этом сообщил в фейсбуке член совета Сергей Костинский.

По его словам, телеканал распространял призывы к нарушению территориальной целостности Украины, смене конституционного режима, разжигание ненависти и пропаганда войны. Костинский также заявил, что на RTVI показали фильмы, популяризующий российские органы власти, что запрещено.

«К сожалению, после блокировки «Дождя» мы понимали, что запрет вещания RTVI (а нынешняя приостановка — это фактический запрет) — лишь дело времени. Видимо, в Нацсовете не хотят слышать в эфире никаких мнений, кроме собственного. Это крайне печально», — сказал главный редактор телеканала Алексей Пивоваров.

Напомним, с 2014 года на Украине запретили трансляцию больше 70 российских телеканалов. В июле украинский телеканал «Интер» оштрафовали за трансляцию парада 9 мая по случаю Дня победы. На Украину также закрыт въезд некоторым певцам и актерам.