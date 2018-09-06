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США ввели санкции против хакера из КНДР из-за вируса WannaCry

Общество

 

Минюст США ввел санкции против корейской компании Korean Expo Joint Venture и ее сотрудника Парк Джим Хьока, которых обвиняют в кибератаках с помощью вируса-вымогателя WannaCry в мае 2017 года, сообщил Bloomberg.

Таким образом, они лишены доступа к американской финансовой системе, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки и иметь деловые отношения. Любые их активы в США должны быть заморожены.

Ранее советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт заявлял, что за атакой вируса-вымогателя WannaCry стояли хакеры из Северной Кореи. 

Напомним, в мае масштабной атаке вирусом-блокировщиком WannaCry подверглись более 70 стран, среди которых: Россия, США, Великобритания, Китай, Италия. 

Теги:
mp, санкции, кибератаки, вирус, кндр, сша
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