США ввели санкции против хакера из КНДР из-за вируса WannaCry

Минюст США ввел санкции против корейской компании Korean Expo Joint Venture и ее сотрудника Парк Джим Хьока, которых обвиняют в кибератаках с помощью вируса-вымогателя WannaCry в мае 2017 года, сообщил Bloomberg.

Таким образом, они лишены доступа к американской финансовой системе, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки и иметь деловые отношения. Любые их активы в США должны быть заморожены.

Ранее советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт заявлял, что за атакой вируса-вымогателя WannaCry стояли хакеры из Северной Кореи.

Напомним, в мае масштабной атаке вирусом-блокировщиком WannaCry подверглись более 70 стран, среди которых: Россия, США, Великобритания, Китай, Италия.