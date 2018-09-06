Москва связала обвинения Лондона с готовящейся химатакой в Сирии

Великобритания озвучила обвинения в причастности официальных лиц России к отравлению семьи Скрипалей накануне готовящийся, как уверяют в Минобороны, химической атаки в Сирии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Лондону необходима история с делом Скрипалей лишь для одной цели — нагнетания антироссийской истерии и для вовлечения в этот процесс других стран», — сказал Небезня.

По его словам, высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «русофобские фантазии». Постпред России также считает, что «британские коллеги городят все новые абсурдные версии».

«Надеялись, что сегодня прозвучит что-то убедительное, но наши ожидания не оправдались. Мы услышали все тот же набор лжи», — сказал представитель России.

Ранее США, Германия, Франция и Канада поприветствовали прогресс властей Великобритании в расследовании отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и согласились с выводом об «одобрении» их отравления российскими властями.

Они также согласились с тем, что подозреваемые по делу, Андрей Петров и Руслан Боширов, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России.

Накануне, 5 сентября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, сотрудниками которого являются и Петров, и Боширов, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.