Бастрыкину пожаловались на пытки в полиции Удмуртии

Обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении подростков преподаватель из Удмуртии Юрий Харин пожаловался главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на пытки в полиции. Об этом сообщила «Медуза» со ссылкой на адвоката Павла Биянова.

По его словам, подзащитного после задержания в течение трех часов били, душили, надевая пакет на голову, пытались изнасиловать и добиваясь признательных показаний, и в итоге Харин подписал явку с повинной.

Однако Харин не считает себя виновным и утверждает, что потерпевшие, которые проходят по делу, подтверждают его невиновность. Он также рассказал Бастрыкину, что по его жалобе уже начата проверка, но ведет ее тот же следователь, который занимается уголовным делом против него.

Ранее адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов рассказал, что сотрудники ФСБ при допросе фигуранта «пензенского дела» Армана Сагынбаева для получения признательных показаний пытали его током.

Защита Сагынбаева 6 сентября обратилась в военный следственный отдел следственного комитета по Петербургскому гарнизону для проверки сведений из адвокатского опроса (копию заявления опубликовал в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков).