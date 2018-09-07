«Ведомости» рассказали о готовящихся поправках в законодательство по делам о репостах и лайках

Верховный суд готовит поправки в постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности, а именно о привлечении к ответственности за репосты и лайки в социальных сетях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, которые принимали участие в предварительном обсуждении поправок.

Источник, знакомый с их содержанием, рассказал изданию, что готовится два основных изменения. По его словам, планируется уточнить, что публикация или репост материала (даже признанного экстремистским по решению суда) еще не может свидетельствовать, что действия автора были направлены на разжигание вражды, подобная цель должна подтверждаться доказательствами. Также, как сказал источник «Ведомостей», при решении вопроса о наличии у обвиняемого умысла и цели разжигания вражды при публикации того или иного материала, суду следует учитывать ее контекст, наличие и содержание комментариев к ней, а также данные о размере и характеристике пользовательской аудитории, количестве просмотров размещенной информации и содержании аккаунта человека.

Пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов подтвердил «Ведомостям», что в сентябре планируется провести заседание пленума по вопросу изменения постановления суда о судебной практике. По его словам, в план включен семинар на эту тему для судей.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Анита Соболева сообщила изданию, что на следующей неделе примет участие в заседании рабочей группы пленума Верховного суда, и добавила, что СПЧ подготовил свои предложения.

При этом директор центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский сообщил «Ведомостям», что считает предлагаемые поправки «вполне разумными», но требующими доработки. В частности, по его словам, нужно уточнить, какие инструменты необходимо использовать для оценки размера аудитории той или иной публикации в соцсети, иначе суды не будут этого делать.

Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков посчитал попытку Верховного суда «очень слабой», так как ранее было два постановления пленума по экстремистским делам – в 2011 и 2016 годах, которые, по его словам, не принесли изменений.

Напомним, социальная сеть «Вконтакте» добавила возможность сделать свою страницу полностью приватной в связи с участившимися случаями, когда правоохранительные органы заводили уголовные дела по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих за репосты, лайки и изображения. Так, в Алтайском крае фигурантами подобных дел стали четыре человека. Один из них, житель Барнаула Даниил Маркин, опубликовал картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.