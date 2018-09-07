Просивший убежища в Москве ВИЧ-инфицированный пожаловался на управление по вопросам миграции из-за оскорблений

Защищающая права ЛГБТ группа «Стимул» пожаловалась в правоохранительные органы на управление по вопросам миграции после того, как сотрудники управления назвали ВИЧ-инфицированного заявителя «спидником» и пожалели, что не могут лично поставить «всех к стенке». Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Юрист московского «Стимула» Антон Рыжов подал жалобу в МВД и прокуратуру на сотрудников отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции МВД России по Москве. Он сообщил об оскорблениях и дискриминации заявителей.

По данным издания, 18 июля 2018 года Рыжов и его подзащитный М. приехали в отдел по вопросам беженцев. М., который является открытым геем, хотел подать заявление с просьбой о признании его беженцем. Однако, по словам юриста, сотрудница отдела «высказывала сомнения в обоснованности обращения М. за убежищем». Русская служба «Би-би-си» ознакомилась с записями, сделанные Рыжовым в отделе по вопросам беженцев.

«Когда (сотрудница миграционного центра — ред.) узнала, что мой доверитель является ВИЧ-инфицированным человеком, она назвала его "спидником", спросила, сколько лет живут ВИЧ-инфицированные, и высказала сожаления, что с современной терапией они живут столько же лет, как и здоровые люди, назвала ВИЧ-инфицированных "позором общества"», — сказано в жалобе Рыжова.

Русская служба «Би-би-си» отметила, что по закону ответ на свою жалобу Рыжов должен получить в течение 30 дней.

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Ранее Минюст предложил обязать некоммерческие организации согласовывать с властями программы по профилактике ВИЧ-инфекции, которые финансируют из-за границы или проводятся при участии иностранных источников.

В России около миллиона человек инфицированы ВИЧ. В июле 2018 года издание РБК сообщило, что заболеваемость ВИЧ в Москве выросла на 20%. Минздрав ответил утверждениями о стабильной ситуации и призвал ориентироваться только на официальные данные.