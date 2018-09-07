«Единая Россия» внесла законопроект о передаче имущества и денег коррупционеров в Пенсионный фонд

Представители «Единой России» в Госдуме и Совете Федерации внесли предложения, согласно которым в бюджет Пенсионного фонда России должны передаваться деньги и имущество, конфискованные у фигурантов коррупционных дел. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Как сообщает «Интерфакс», секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что коррупционные деньги, предположительно, должны стать новым источником дохода для Пенсионного фонда.

Впервые предложение направлять в Пенсионный фонд денежные средства и имущество, конфискованные у фигурантов коррупционных дел, появилось в августе, во время обсуждения «Единой Россией» пенсионной реформы.

«Люди спрашивают на встречах, где миллиарды Захарченко (Дмитрий Захарченко — бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД — ред.), где миллиарды господина Слабикова (Григорий Слабиков — начальник Северо-Западного управления Ростехнадзора — ред.), а где других коррупционеров?», — сказал Турчак.

Слабикова арестовали в мае 2018 года. Во время обысков у него нашли денежные средства, коллекции часов и драгоценности.

Ранее Следственный комитет России сообщил о том, что изъятые у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко девять млрд рублей перечислены на счет Казначейства России. При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что из денег обвиняемого исчезли около трех миллионов евро. В конце августа его машину продали на аукционе.

Напомним, экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. У него изъяли девять миллиардов рублей. Следователи также указывали, что у Захарченко есть 27 объектов недвижимости, дорогостоящие автомобили и золотой слиток.

В декабре 2017 года Генпрокуратура оценивала ущерб от коррупции в России за два года в сумму около 150 миллиардов рублей.