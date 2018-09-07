В Москве у Киевского вокзала активисты развернули баннер в поддержку Сенцова. Фото

В Москве активисты растянули баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который 117-й день держит голодовку.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По словам корреспондента «Новой газеты», акция была непродолжительной. Активисты растянули баннер на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала. Рядом присутствовали сотрудники полиции, задержаний не было.

Планировалось, что акция пройдет у памятника Тарасу Шевченко, но активисты решили изменить место ее проведения в связи с присутствием сотрудников полиции.

Накануне серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова прошла у администрации президента. Организатором акции была педагог-психолог Юлия Самойлова, которая говорила, что планирует сделать эту акцию постоянной.

Напомним, Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников осужденного, сам Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.