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В Бразилии ранили кандидата в президенты

Общество

 

В Бразилии мужчина ранил кандидата в президенты от ультраправой партии Жаира Болсонару. Об этом сообщил в твиттере сенатор Флавиу Болсонару, его сын.

Болсонару ранили в городе Жуис-ди-Фора. Рана оказалась поверхностной, пострадавшему наложили шесть швов. По данным канала Globo, рана Болсонару могла задеть печень.

Bloomberg со ссылкой на местную полицию сообщает, что подозреваемого в нападении задержали.

Позже Флавиу Болсонару написал в твиттере, что его отец «сильнее, чем когда-либо», несмотря на произошедшее. 

Ранее сообщалось, что отбыващего наказание за коррупцию бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силву решили выдвинуть в президенты. Экс-президент Бразилии обвинялся в получении квартиры, расположенной на берегу моря, в качестве взятки от строительной компании OAS. В июле 2017 года экс-президента приговорили к девяти с половиной годам заключения. В январе 2018 года срок увеличили до 12 лет и одного месяца.

Выборы президента Бразилии состоятся в октябре. В первом туре, по данным соцопроса, Болсонару готовы поддержать 22% бразильцев.

Теги:
выборы, бразилия, em
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