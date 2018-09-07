В Бразилии ранили кандидата в президенты

В Бразилии мужчина ранил кандидата в президенты от ультраправой партии Жаира Болсонару. Об этом сообщил в твиттере сенатор Флавиу Болсонару, его сын.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós! — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 6, 2018

Болсонару ранили в городе Жуис-ди-Фора. Рана оказалась поверхностной, пострадавшему наложили шесть швов. По данным канала Globo, рана Болсонару могла задеть печень.

Bloomberg со ссылкой на местную полицию сообщает, что подозреваемого в нападении задержали.

Позже Флавиу Болсонару написал в твиттере, что его отец «сильнее, чем когда-либо», несмотря на произошедшее.

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!

Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!

Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1 — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 7, 2018

Ранее сообщалось, что отбыващего наказание за коррупцию бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силву решили выдвинуть в президенты. Экс-президент Бразилии обвинялся в получении квартиры, расположенной на берегу моря, в качестве взятки от строительной компании OAS. В июле 2017 года экс-президента приговорили к девяти с половиной годам заключения. В январе 2018 года срок увеличили до 12 лет и одного месяца.

Выборы президента Бразилии состоятся в октябре. В первом туре, по данным соцопроса, Болсонару готовы поддержать 22% бразильцев.