The New York Times: Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, которого отравили в Великобритании газом «Новичок», последние годы сотрудничал с испанской разведкой, утверждает The New York Times со ссылкой на слова бывших и нынешних высокопоставленных чиновников Испании.

По информации газеты, Скрипаль встречался несколько раз с сотрудниками Национального разведывательного центра (CNI) Испании, однако что обсуждалось на этих встречах, не разглашается.

Другой собеседник американской газеты говорит, что Скрипаль помогал бороться с российской организованной преступностью, якобы связанной с российскими властями. Экс-шпион рассказывал властям Испании, как действуют преступники, так как у властей не было об этом представления.

Напомним, именно испанская разведка обнаружила в 1990-е года, что Скрипаль может работать на ГРУ, а завербовали его британская разведка MI6 во время поездки Скрипаля в Испанию в 1995 году.

В марте бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

После этого, еще двух британцев, Стерджесс и Роули, нашли в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери. Полиция сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В сентябре британские прокуроры обвинили двоих россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, в отравлении Скрипалей.

Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что отравившие Скрипалей были сотрудниками Главного разведывательного управления Минобороны России, а операцию в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

В МИД России заявили, что ничего не знают о Боширове и Петрове. «Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — заявили в министерстве.