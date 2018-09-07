Против вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова» возобновили уголовное дело

Прокурор в Ростове-на-Дону возобновил расследование уголовного дела в отношении вернувшегося в Россию Андрея Каковкина, бизнесмена из так называемого «лондонского списка Титова». Об этом заявил сам уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов, передает Интерфакс.

«К сожалению, по Каковкину сейчас другая ситуация, прокурор вдруг отменил решение о прекращении уголовного дела, и у нас снова борьба начинается», — рассказал Титов.

Он добавил, что написал письмо в Генпрокуратуру, чтобы разобраться в ситуации, когда один прокурор остановил дело, а другой возобновил.

«Что касается дела предпринимателя из Ростова-на-Дону Андрея Каковкина, то решение об отмене прекращения уголовного дела было принято на законных основаниях — для устранения процессуальных нарушений»,— заявил, в свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, пока все вернувшиеся в Россию бизнесмены из так называемого «лондонского списка» находятся на свободе, но по возбужденным в отношении них уголовным делам «продолжаются необходимые действия».

Напомним, бизнес-омбудсмен Борис Титов в феврале 2018 года встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После он объявил, что у него есть список предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Президент России Владимир Путин тогда поручил силовым ведомствам выработать «согласованные решения» по всем фигурантам.

В августе Генпрокуратура назвала невозможным пересмотр дел в отношении нескольких людей из списка, так как обвинения в их адрес часто не связаны с бизнесом.

«Выяснилось, что в данном случае далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей, более того, некоторые из них в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству», — заявили в ведомстве.