Пушилина назначили исполняющим обязанности главы ДНР. Выборы состоятся 11 ноября

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики назначил исполняющим обязанности ее руководителя Дениса Пушилина до проведения выборов, передает Интерфакс. Выборы состоятся 11 ноября.

За оба решения единогласно проголосовали 90 депутатов, присутствующих на пленарном заседании.

Исполняющим обязанности руководителя самопровозглавшенной республики стал вице-премьер Дмитрий Трапезников — о его назначении объявлял Пушилин. Он сослался на Конституцию ДНР, по которой в случае досрочного прекращения полномочий главы республики, а также в случаях, когда он не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя совета министров.

Генпрокуратура ДНР назвала назначение и. о. главы республики Трапезникова незаконным и назвала единственным легитимным органов власти Народный совет.

Напомним, главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко убили 31 августа. Его взорвали в кафе «Сепар» в центре Донецка. Помимо Захарченко от взрыва пострадали еще 11 человек, в том числе министр налогов ДНР Александр Тимофеев. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.