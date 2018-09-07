Следователи заподозрили тушивших пожар в «Зимней вишне» в сговоре

Кемеровские пожарные, которые приехали ликвидировать огонь в торговом центре «Зимняя вишня», сговорились, чтобы помешать расследователь уголовное дело, считает следствие. Об этом сообщил ТАСС из суда, где решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину.

«Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были [на пожаре], и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими», — говорится в сообщении.

Представитель следствия заявил, что уже проведена проверка на наличие сговора, и это отражено в материалах дела. Кроме того, сторона обвинения заявила, что «друзья» пожарных, которые являются фигурантами уголовного дела, «терроризируют потерпевших» в социальных сетях.

Ранее Следственный комитет (СК) России завершил предварительное расследование уголовного дела по факту пожара в торгово-равзлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове в отношении семерых обвиняемых.

Генерального и технического директоров ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлию Богданову и Георгия Соболева, а также управляющую Надежду Судденок арестовали по обвинению в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, которые не отвечают требованиям безопасности.

Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин обвиняется в невыполнении обязательств по оповещению о возникшем пожаре. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко не содержали в надлежащем порядке систему пожарной безопасности.

Еще один фигурант дела — начальник караула пожарной части Сергей Генин — обвиняется в халатности. По версии следствия, он упустил время на спасение людей, проигнорировав слова очевидца о более коротком пути к кинозалу, в котором находилось много людей. Расследование в отношении остальных четырех обвиняемых продолжается.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.