«Партия перемен» Гудкова объявила вознаграждение за информацию об отравивших Скрипалей россиянах

«Партия перемен» объявила вознаграждение тому, кто найдет россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, или предоставит информацию, которая позволит их найти. Об этом в фейсбуке написал политик Дмитрий Гудков.

Он уточнил, что призом станет туристическая поездка в Солсбери.

5 сентября Великобритания обвинили Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей. Россияне прилетели в Лондон 2 марта и остановились в гостинице City Stay на Боу-Роуд в восточном Лондоне. В их номере также были обнаружены следы «Новичка». 4 марта, после того, как на дверной ручке дома Скрипалей в Солсбери появился «Новичок», они покинули Великобританию.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Как сообщали следователи, обоим россиянам около 40 лет, они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что отравившие Скрипалей были сотрудниками Главного разведывательного управления Минобороны России, а операцию в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

В МИД России заявили, что ничего не знают о Боширове и Петрове. «Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — заявили в министерстве.

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Напомним, в марте этого года бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии, несколько месяцев они провели в больнице. Следователи выяснили, что их отравили нервным агентом «Новичок».

Через два месяца с признаками отправления нервным агентом были госпитализированы британцы Чарли Роули и Дон Стерджес. 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

Лондон официально обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, однако Москва заявляет, что не имеет к этому отношения.