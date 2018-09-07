В Пскове возбудили уголовное дело из-за листовок «Яблока» с призывом «приводить в негодность избирательные бюллетени»

В Пскове завели уголовное дело за призыв «приводить в негодность избирательные бюллетени» в агитационных листовках, которые напечатало региональное отделение партии «Яблоко». Прокуратура признала это решение законным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова обнаружили семь тысяч листовок «с признаками нарушений законодательства о выборах».

В листовках «Яблоко» призывало избирателей прийти на выборы губернатора и сделать бюллетени недействительными, поставив «крест в клеточку рядом с фамилией каждого кандидата».

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Максимальное наказание по ней — исправительные работы сроком на один год.

По мнению главы регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, уголовное дело – это и есть попытка воспрепятствовать избирательным правам граждан, «потому что голосование недействительным бюллетенем – священное право, предоставленное ему законом». Призывы политической силы к такому голосованию также законно, добавил политик.

«Дело заведено с целью запугать граждан, которые готовы сделать бюллетени недействительными. Кроме того, это давление на нашу команду, чтобы мы отказались от своей позиции. Мы от нее, конечно, не откажемся», – сказал Шлосберг «Новой газете».

Шлосберг отметил, что возбуждение уголовного дела «вырывает» Псковскую область за пределы единого правого поля России.

«Только что действующий мэр и кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин публично через Youtube обратился к избирателям, где сказал, что если не видите достойного кандидата, то придите на выборы, вычеркните всех, и это будет достойный поступок. Я жду возбуждения дела, ведь он сказал буквально то же самое, что и мы», – сказал он.

Он уточнил, что 5 сентября в связи с этим в офис партии приходила полиция.

Напомним, что кандидат в губернаторы Псковской области от «Яблока» Виталий Аршинов снял свою кандидатуру с выборов, заявив, что «нашел взаимопонимание» с действующим главой региона Михаилом Ведерниковым. Лев Шлосберг назвал это «результатом прямого криминального давления».

4 сентября Сергей Собянин записал ролик, где призвал жителей столицы прийти на выборы мэра Москвы 9 сентября.

«Тебе кажется, что нет достойного кандидата? В конце концов, вычеркни всех, и это тоже будет поступок. <...> Поступи так, как никто от тебя не ожидает, и результат будет непредсказуем», – сказал Собянин.

9 сентября в России пройдет Единый день голосования, в том числе в Москве и в Пскове.