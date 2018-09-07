117-й день голодовки. У администрации президента второй день подряд проходят пикеты в поддержку Сенцова

У здания администрации президента в Москве уже второй день подряд проходят одиночные пикеты в поддержку голодающего в колонии украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Люди по очереди стоят с плакатами у входа в здание АП на Китай-Городе.

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

«Если он (Сенцов – ред.) голодает бессрочно, то мы бессрочно будет стоять. Завтра у Окуджавы на Арбате, с понедельника – снова здесь», – рассказала «Новой газете» одна из активисток Татьяна Шапиро.

Активистка Татьяна Шапиро. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

По ее словам, накануне к ней и другим активистам, ранее задержанным на акциях протеста, приходили с профилактической беседой сотрудники полиции. «Он (полицейский — ред.) сказал, что собрали специальный штаб из разных подразделений к 9 сентября с целью оповестить всех проходящих у них активистов: они ходят к ним и предупреждают их, что 9-го будут выборы и чтобы мы соблюдали общественный порядок», — рассказала Шапиро.

Ранее в пятницу в Москве активисты растянули баннер в поддержку Сенцова, который 117-й день держит голодовку. Активисты растянули баннер на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала.

Накануне серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова прошла у администрации президента. Организатором акции была педагог-психолог Юлия Самойлова, которая говорила, что планирует сделать эту акцию постоянной.

Напомним, Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании. Однако по словам родственников, сам режиссер выступает против написания прошения о помиловании.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.