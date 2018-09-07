В Мосгордуме не нашли конфликта интересов у депутата Надежды Бабкиной

Депутат Мосгордумы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не нашел конфликта интересов у депутата Надежды Бабкиной, которая одновременно возглавляет фольклорный театр «Русская песня» и занимает пост зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько я знаю, она декларацию сдает постоянно. Неслучайно — возможно, кого-то это возмущает, — но у нее достаточно хороший гонорар. Она — любимица, много выступает, настоящий пахарь», — заявил Герасимов.

Он отметил, «с точки зрения взаимоотношений московской Думы, комиссии по культуре и исполнительной власти, заседание Думы никакого влияния не имеет на выделение средств».

Ранее российской отделение антикоррупционной организации Transparency International опубликовало доклад, в котором сообщили о конфликте интересов у девяти московских и подмосковных депутатов, в том числе у певицы Надежды Бабкиной.

«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — заявили авторы доклада.

О наличие конфликтов интересов у девяти депутатов организация сообщила в прокуратуру. Ведомство, в свою очередь, перенаправило обращения в комиссию Мосгордумы по контролю за депутатскими декларациями доходов и имущества.

В комиссии ответили, что не получали от Бабкиной сообщений о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.