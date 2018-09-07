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ЦБ впервые с марта 2016 года установил курс евро выше 80 рублей

Экономика

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Центральный банк России установил официальный курс евро на уровне 80,35 рублей, доллар подорожал до 69 рублей. 

Официальный курс европейской валюты превысил отметку в 80 рублей впервые с 5 марта 2016 года. 

Накануне курс евро впервые с апреля этого года превысил отметку в 80 рублей на торгах на Московской бирже.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что не считает реалистичным сценарий серьезного ослабления курса рубля.

«У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля», — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.

Ослабление рубля начало происходить в августе 2018 года на фоне новостей о новых санкциях США против России. После этого Центральный банк России отказался от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили тогда в Центробанке.

Теги:
nt, евро, центробанк
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