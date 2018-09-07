ЦБ впервые с марта 2016 года установил курс евро выше 80 рублей

Центральный банк России установил официальный курс евро на уровне 80,35 рублей, доллар подорожал до 69 рублей.

Официальный курс европейской валюты превысил отметку в 80 рублей впервые с 5 марта 2016 года.

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Накануне курс евро впервые с апреля этого года превысил отметку в 80 рублей на торгах на Московской бирже.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что не считает реалистичным сценарий серьезного ослабления курса рубля.

«У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля», — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.

Ослабление рубля начало происходить в августе 2018 года на фоне новостей о новых санкциях США против России. После этого Центральный банк России отказался от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили тогда в Центробанке.