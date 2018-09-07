Власти Петербурга отозвали согласование митинга Навального 9 сентября из-за прорыва трубы

Власти Петербурга за три дня до акции отказали сторонникам оппозиционера Алексея Навального в согласовании митинга против пенсионной реформы на площади Ленина 9 сентября, сообщает «Фонтанка».

Чиновники объяснили, что причиной отмены митинга против пенсионной реформы, который ранее был согласован, стала прорвавшаяся труба.

«Мы до последнего ждали вердикта Водоканала, сколько нужно, чтобы отремонтировать трубу. Как только узнали, то сообщили о вынужденном переносе согласования в Удельный парк», – сообщили в пресс-службе комитета по законности и правопорядку города.

Местные власти добавили, что если на площадь Ленина все-таки выйдут активисты, то акция будет незаконной.

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В штабе Навального «Фонтанке» заявили, что не собираются отказываться от акции на площади Ленина. «Трубу прорвало не на самой площади, а рядом, это не помешает акции. Мы же вложили значительную сумму на рекламу митинга и на организацию, заказаны сцена и звук, приедут люди, чтобы выступить», – заявил глава петербургского штаба Денис Михайлов.

Он добавил, что если городские власти все-таки не дадут провести акцию, то штаб Навального подаст в суд на правительство Петербурга с требованием компенсировать убытки.

Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.