Бизнесмен из «списка Титова» попросил гарантий у силовиков для немедленного возвращения в Россию

Бизнесмен Азамат Кильдигушев, которого в России обвиняют в трех эпизодах хищения на 15 млн рублей и который входит в так называемый «список Титова», попросил гарантий у представителей силовых ведомств, что при возвращении в Россию, его не задержат сразу же на границе. Об этом Кильдигушев рассказал «Новой газете».

О Кильдигушеве известно, что он руководил национальной библиотекой Башкортостана и был совладельцем Урало-Поволжской строительной компании ООО «Ак ойл». После того, как на него завели уголовное дело, бизнесмен покинул Россию. По его словам, дело было сфабриковано. В мае Советский районный суд Уфы заочно арестовал бизнесмена на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания.

Кильдигушев говорит, что ему необходимо срочно вернуться в Россию, чтобы встретиться со своим семилетним сыном, который серьезно болен. О болезни ребенка бизнесмену рассказал адвокат, с которым связались спецслужбы, отметил бизнесмен.

Предприниматель пояснял, что не общается с семьей с 2017 года из соображений безопасности и не знал о происходящем. Но когда ему все рассказал адвокат, он задумался о возвращении в страну и снова обратился к бизнес-омбудсмену России Борису Титову.

«Я готов пойти на сделку, готов вернуться ближайшим рейсом, чтобы хотя бы три минуты побыть с сыном, и готов отсидеть, сколько мне дадут. Эти три минуты мне дороже свободы», — говорил Кильдигушев МБХ «Медиа» 6 сентября.

На данный момент, как рассказал бизнесмен «Новой газете», команда омбудсмена «работает над этим вопросом». Кильдигушев связался с ней утром 7 сентября и пока не может раскрыть детали разговора.

Представитель Бориса Титова Дмитрий Григориади, который занимается вопросами возращения бизнесменов в Россию, рассказал газете, что по Кильдигушеву идет «большая переписка» с ведомством.

«Бизнесмен находится в международном розыске, но мы с нашей стороны способствуем, чтобы правоохранительные органы пошли на контакт и сформулировали свою итоговую позицию по этому предпринимателю. Мы получили медицинские документы от супруги Кильдигушева, его ребенок, действительно, находится в очень тяжелом положении», — сказал Григориади.

Представитель омбудсмена пояснил, что у Титова, по закону, нет полномочий, которые обеспечивали бы кому-либо беспрепятственный въезд или выезд из страны. Титов может ходатайствовать, высказывать свое мнение, позицию, что и происходит с обращениями от бизнесменов.

«Наша позиция следующая: Кильдигушев не представляет общественной опасности, его дело связано с предпринимательской сферой. И оно может быть урегулировано в суде. В деле даже нет потерпевших, там просто хозяйственный спор между двумя людьми, и арестовывать нет смысла, это нецелесообразно», — добавил представитель омбудсмена.

Он уточнил, что дело Кильдигушева тщательно проверили, прежде, чем заявлять о такой позиции. Григориади также обращает внимание следственных органов на гуманитарную составляющую дела.

В Следственном комитете республики Башкортостан «Новой газете» рассказали, что «никакой информации» по этому делу нет. «Человек, который осуществлял предварительное следствие, ни о чем не уведомлен», — заявил собеседник агентства. На уточняющий вопрос о том, необходимо ли связаться с региональным СК по почте с письменным обращением, сотрудник комитета ответил утвердительно.

Напомним, бизнес-омбудсмен Борис Титов в феврале 2018 года встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После он объявил, что у него есть список предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Президент России Владимир Путин тогда поручил силовым ведомствам выработать «согласованные решения» по всем фигурантам.

В июле Титов заявил, что Генеральная прокуратура России отменила международный розыск восьми бизнесменов. В ведомстве добавили, что расследование дел продолжится без применения ареста в случае их добровольной явки к следователю.

В августе Генпрокуратура назвала невозможным пересмотр дел в отношении нескольких людей из списка, так как обвинения в их адрес часто не связаны с бизнесом.

Уже в сентябре прокурор в Ростове-на-Дону возобновил расследование уголовного дела в отношении вернувшегося в Россию Андрея Каковкина, бизнесмена из «списка». «К сожалению, по Каковкину сейчас другая ситуация, прокурор вдруг отменил решение о прекращении уголовного дела, и у нас снова борьба начинается», — рассказал Титов. Он добавил, что написал письмо в Генпрокуратуру, чтобы разобраться в ситуации, когда один прокурор остановил дело, а другой возобновил.