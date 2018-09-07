В Крыму СК потребовал образцы ДНК у обвиняемой в экстремизме за репосты во «ВКонтакте»

У жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (часть 1 статьи 282 УК), потребовали образцы ДНК, слюны и голоса. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.

«Элину обвиняют за репосты в социальной сети „ВКонтакте“. Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК граничит с абсурдом. Могу предположить, что эти образцы нужны для формирования базы „экстремистов“», — сказал Ладин.

По его мнению, уголовное преследование Мамедовой неконституционно, в связи с чем она отказалась от предоставления образцов, «дабы минимизировать свое участие в театре абсурда».

Поводом послужили репосты во «ВКонтакте», датированные 2014 и 2015 годами.

В середине июня у Мамедовой прошел обыск, после которого ее увезли в управление ФСБ по Ялте и отпустили под подписку о невыезде.