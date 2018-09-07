Координатора омского штаба Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию»

За два дня до акции против повышения пенсионного возраста, которая в Омске пройдет одновременно с выборами губернатора, координатора регионального штаба Навального Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Такое решение вынес Ленинский районный суд, куда Ольгу доставили сотрудники полиции, предварительно проведя в штабе обыск и составив протокол, в котором указана статья 20.2 ч.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления»).

По мнению стражей порядка, нарушение состоит в том, что группа в ВКонтакте «Омск – против повышения пенсионного возраста» была создана до подачи уведомления о проведении акции 9 сентября.

«Это абсурд – сказала «Новой» Ольга Картавцева – Как можно называть агитацией сообщения, в которых ни дата, ни время мероприятий, ни характер их не указывались? Мы писали нашим сторонникам, все подробности сообщим позже – после того, как уведомим органы власти об акции. Но вы сами знаете: наши суды – самые исполнительные в мире – то, что приказано им, исполняют беспрекословно».

Полицейские нагрянули в штаб за час до собрания волонтеров, назначенного на 16 часов, где юрист Анастасия Васильева собиралась провести с ними правовой ликбез, чтобы акция прошла без происшествий. В ходе обыска правоохранители изъяли из офиса всю компьютерную технику и листовки – приглашения на демонстрацию, которая должна состояться 9 сентября.

«Ольгу схватили и потащили в машину трое или четверо человек в форме — рассказывает Анастасия— Она вся в синяках. Меня к ней сначала не хотели пускать: оттолкнули - я ударилась об стену, сильно болят плечо и нога».

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Статья, вменяемая Картавцевой, предусматривает до 10 суток ареста. Сама Ольга была уверена, что эта мера к ней и будет применена: ее соратников в других регионах арестовывают сегодня одного за одним: томского координатора - на 25 суток, казанского – на 10, краснодарского – на 10, по задержанному координатору в Белгороде суд еще не вынес решения.

Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября оппозиционер Алексей Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.