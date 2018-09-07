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Главой Международного союза биатлонистов стал швед Олле Далин

Спорт

 

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) избрал президентом организации шведа Олле Далина на четырехлетний период. Об этом сообщается в твиттере организации. 

 За Далина было отдано 39 голосов. Его соперница Байба Брока из Латвии получила 12 голосов. Таким образом он сменил на этом посту норвежца Андерса Бессеберга, руководившего IBU с момента его основания в 1993 году.

Ранее IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России, но сохранил за российской организацией временное членство. Глава СБР Владимир Драчев сообщил, что в следующий раз IBU вернется к рассмотрению этого вопроса через два-три месяца.

Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг отошел от дел в связи с расследованием по делу о коррупции и не стал выставлять кандидатуру на следующий срок.

Напомним, СБР был временно ограничен в правах за нарушения антидопинговых правил спортсменами в декабре прошлого года. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Теги:
nt, биатлон
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