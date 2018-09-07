«Радио Свобода»: жена украинского политика Медведчука оказалась владелицей месторождения в ХМАО

Украинская телеведущая и жена политика Виктора Медведчука через две кипрские структуры владеет 50,1% в ханты-мансийской компании «НЗНП ​​Трейд», которая занимается разведкой и добычей нефти в России, сообщило «Радио Свободы» со ссылкой на документы.

Согласно этим документам, Оксана Марченко владеет компанией Tumilon Investments, которой на 100% принадлежит Ventolor Holding Limited. Согласно данным «СПАРК», в 2016 году это компания выкупила 50,1% «НЗНП Трейд». Это компания разрабатывает Гавриковское месторождение в 263 км от Сургута.

Конкурс на разработку этого месторождения компания выиграла в 2015 году, стоимость лицензии обошлась в 6,7 млрд рублей. Согласно сообщению «Коммерсанта», оспорить это решение пыталась связанная с «Роснефтью» компания, для чего обратилась в суд, но затем отозвала иск.

В «НЗНП Трейд», Марченко и Медведчук не ответили на просьбу «Радио Свободы» прокомментировать ситуацию.

Напомним, в 2003 году Марченко вышла замуж за Медведчука. Марченко работала телевидении, у нее была своя программа «У Украины есть талант». Медведчук в 2002–​​2005 годах возглавлял администрацию президента Украины, он также был депутатом и вице-спикером Верховной рады.

Политик также участвовал в в процессе переговоров об обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Медведчук также заявлял, что он знаком с президентом России Владимиром Путиным.