В России назвали кандидатов на получение премии за вклад в лженауку. Среди них гомеопат, историк и противник ученых

В России завершился первый этап ежегодной премии «Почетный Академик ВРАЛ» (ВРунической Академии Лженаук), оргкомитет выбрал десять участников, которые прошли во второй тур. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившим в распоряжение «Новой газеты».

Премию организуют портал «Антропогенез.ру» и просветительский фонд «Эволюция».

Среди участников второго тура – доктор исторических наук Александр Пыжиков, который «выступает с идеей украино-польского ига», а также «проводит прямую аналогию между староверами и большевиками», предприниматель Герман Стерлигов, являющийся противником ученых, и гомеопат, директор фирмы «Материя Медика Холдинг», которая производит «релиз-активные препараты», Олег Эпштейн.

Второй этап премии «Почетный Академик ВРАЛ» пройдет с 8 по 22 сентября. Пользователи смогут голосовать на сайте премии, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. В ходе него выберут трех популяризаторов лженауки. Обладатели второго и третьего места получат звания «член-корреспондентов ВРАЛ». Победитель станет обладателем диплома почетного академика ВРунической Академии Лженаук и статуэтку «Грустный Рептилоид». Церемония награждения пройдет 6 октября в Москве.

Премия «Почетный академик ВРАЛ» вручается с 2016 года. Ее целью является привлечение внимания к проблеме распространения лженауки в России. Все желающие могут выдвигать кандидатов на получение премии.

В 2017 году награду получил Григорий Алфеев (митрополит Иларион) «за неоценимый вклад во внедрение теологии в российскую систему образования».