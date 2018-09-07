The Telegraph: подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне при получении виз представились бизнесменами

Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери при получении виз Великобритании представились бизнесменами. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, россияне в британском консульстве в Санкт-Петербурге сказали, что работают в международной торговле. Они предоставили данные о своих банковских счетах, а также визитки. The Telegraph отмечает, что на счетах россиян были тысячи фунтов. Они могли получить визу только в случае, если они могли подтвердить наличие средств для возвращения в Россию.

Россияне также предоставили российские паспорта, выданные на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению британских властей, это ненастоящие имена. Как отмечает The Telegraph, британским правоохранителям известно, как зовут подозреваемых, но эти сведения не разглашают.

Напомним, 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

30 июня полиция обнаружила двух британцев Дон Стерджесс и Чарли Роули в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери. Позже полиция установила, что они были отравлены, как и Скрипали, «Новичком». В результате отравления Стерджесс скончалась. Роули пришел в себя и дал показания по делу, однако позже его вновь госпитализировали.