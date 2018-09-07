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В Москве задержали сотрудников штаба Навального

Общество

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Сотрудники полиции задержали восемь сотрудников московского штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом в твиттере сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин.

 О задержаниях в твиттере написал также координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Причины задержания он не уточнил. 

Ранее сообщалось, что в казани также задержали координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву. Она сообщила, что ее отпустили под обязательство о явке, а суд назначили на 10 сентября. 

Координатора омского штаба Навального Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию». 9 сентября в Омске должна пройти акция против повышения пенсионного возраста. В тот же день пройдут выборы губернатора.  

Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября оппозиционер Алексей Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду. 

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.

Теги:
навальный, задержания, москва, em
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