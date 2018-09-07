В Москве задержали сотрудников штаба Навального

Сотрудники полиции задержали восемь сотрудников московского штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом в твиттере сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин.

В московский штаб ворвалась полиция. Задержали 8 человек. Везут в ОВД Даниловское. Причину задержания не говорят. — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 7, 2018

О задержаниях в твиттере написал также координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Причины задержания он не уточнил.

Всех, кто был в штабе вывели и везут в ОВД Даниловское pic.twitter.com/b15EtF2Naa — Олег Степанов (@olsnov) September 7, 2018

Ранее сообщалось, что в казани также задержали координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву. Она сообщила, что ее отпустили под обязательство о явке, а суд назначили на 10 сентября.

Отпустили под обязательство о явке. Суд в понедельник https://t.co/bcuDSFcUl8 — Эльвира Дмитриева (@El_Dmi) September 7, 2018

Координатора омского штаба Навального Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию». 9 сентября в Омске должна пройти акция против повышения пенсионного возраста. В тот же день пройдут выборы губернатора.

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Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября оппозиционер Алексей Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.