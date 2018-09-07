Члены ТИК Химок сообщили о раздаче поручений учителям по надомному голосованию

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) подмосковных Химок, советник главы города Галина Державина дала указание учителям, которые работают в избирательных комиссиях, собрать более 200 заявок на каждом избирательном участке на надомное голосование. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на членов ТИК Ярослава Некрасова и Андрея Скорохода.

По словам Некрасова, Державина изменила требуемое число избирателей, голосующих на дому, после посещения семинаров секретаря избирательной комиссии Подмосковья и заседание с участием председателя избиркома. Скороход сказал, что члены ТИК после объяснений Державиной запросили в участковых комиссиях информацию о количестве заявок на надомное голосование.

В администрации Химок на запрос «Дождя» не ответили, Державина также не прокомментировала информацию телеканала.

Председатель избирательной комиссии Подмосковья Эльмира Хаймурзина рассказала «Дождю», что комиссия не получала жалоб из Химок. «В рамках подготовительных учебных мероприятий мы встречались с ТИКами всех муниципальных образований Подмосковья, в том числе Химок. В режиме профилактики достаточно жесткой у нас установка, что избирательная система должна дойти до всех избирателей, которые в этом нуждаются», — сказала она. По ее словам, избирком будет «противодействовать этому (требованию увеличить число надомных избирателей — ред.) тем, что в день голосования будут квалифицированно работать комиссии всех уровней и наблюдательское сообщество».

Аудиозапись, на которой, предположительно, Державина дает указания по сбору заявок тех, кто собирается голосовать на дому была опубликована 4 сентября на сайте движения «Экооборона».

Напомним, 9 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора. В них будут участвовать действующий губернатор Андрей Воробьев, Лилия Белова («Альянс зеленых»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин («Партия роста»), Константин Черемисов (КПРФ) и Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).