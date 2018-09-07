В Брянской области возбудили уголовное дело против экс-чиновника из-за незаконного получения жилищного сертификата

Следственный комитет России (СКР) по Брянской области возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении бывшего главы одного из сельских поселений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, экс-чиновник незаконно включил себя в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это стало основанием для получения им государственного жилищного сертификата на сумму более трех миллионов рублей.

В сообщении ведомства также отмечается, что в настоящее время выполняются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает прокуратура региона, в 2014 – 2016 годах глава одного из сельских поселений Красногорского района Брянской области предоставил необходимые сведения и документы в Департамент строительства и архитектуры области. Имя бывшего чиновника не разглашается.