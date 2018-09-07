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Судью Елену Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда

Общество

 

Судью Елену Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда региона.

В документе не сообщается о причинах исключения Хахалевой из президиума. Она входила в его состав с июля 2015 года. 

Напомним, о судье из Краснодарского края Елене Хахалевой стало известно после свадьбы ее дочери Софьи, вышедшей замуж за следователя местного Следственного комитета Вадима Бадалова.

Адвокат Сергей Жорин, рассказавший о свадьбе, оценил ее стоимость в два миллиона долларов. Судья Хахалева назвала сообщения о свадьбе «вакханалией» и заявила, что праздник оплатил ее бывший муж Роберт Хахалев. Краснодарский совет судей провел проверку, после чего заявил, что свадьба обошлась в пять миллионов рублей и была оплачена бывшим мужем судьи.

Кубанские фермеры требовали возбудить дело против Хахалевой. Они направляли обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ.

Теги:
верховный суд, краснодарский край, судьи, em
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