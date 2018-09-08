СМИ: отравившие Скрипалей около 30 раз прилетали в Европу

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская прокуратура подозревает в отравлении семейства Скрипалей, около 30 раз приезжали в Европу. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации газеты, с ноября 2017 по февраль 2018 года люди под фамилиями Петров и Боширов бронировали девять билетов в Женеву и шесть раз ее посещали. В целом эти россияне провели в столице Швейцарии несколько недель.

Источник The Telegraph в британском правительстве заявил, что «абсолютным ключом к продолжающемуся расследованию» является установление личности человека, с которым Боширов и Петров встречались в Женеве.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Ранее газета «Фонтанка» опубликовала информацию о том, что Петров и Боширов с сентября 2016 года по март 2018-го летали в Амстердам, Женеву, Милан и Париж, а Петров до этого также бывал в Солсбери (с 28 февраля по 5 марта 2017 года).

«Фонтанка» также обнаружила, что подозреваемые вылетели из московского Шереметьево в аэропорт Лондона «Гэтвик» 2 марта 2018 года рейсом SU2588. Авиабилеты на этот рейс были приобретены ими по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой — «...1297» и «...1294».

У них также заранее были куплены обратные билеты, причем на два рейса подряд из Хитроу в Шереметьево – вечерний 4 марта и ночной 5-го.

Напомним, британские прокуроры обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

После премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители Главного разведывательного управления (ГРУ), сотрудниками которого являются и Петров, и Боширов, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

Великобритания также показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров Боширов, являются сотрудниками ГРУ.