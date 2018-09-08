В США экстрадировали обвиняемого в киберпреступлениях россиянина

Суд Грузии принял решение экстрадировать в США россиянина Андрея Тюрина, которого американские власти обвиняют в краже персональных данных более 100 млн клиентов. Об этом говорится в заявлении Секретной службы США.

Сторона обвинения настаивает, что Тюрин осуществил «самую большую в истории кражу данных потребителей из финансового учреждения США». Согласно заявлениям США, кибератаки проводились на брокерские фирмы, издателей финансовых новостей и некоторые американские компании с 2012 по середину 2015 года.

Кроме того, россиянину приписывают кибератаки, направленные на поддержку криминальных предприятий, включая незаконные азартные интернет-игры и международные платежные системы. Тюрина также связывают с израильтянином Гэри Шалоном, который уже проходил в США по делу о взломе данных различных компаний.

Тюрина доставили в Нью-Йорк 7 сентября для проведения первичных слушаний в Манхэттенском федеральном суде. Следующее заседание назначено на 25 сентября. Россиянину, обвиненному по 10 пунктам, грозит до 90 лет тюрьмы.

Напомним, 30 июля суд в Салониках решил выдать России обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации россиянина Александра Винника. Вашингтон требовали экстрадировать его в США.

Винника задержали в Греции в июле 2017 года. Власти США подозревают его в причастности к отмыванию не менее 4 миллиардов долларов при помощи биржи криптовалют BTC-e.