СКР возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных в керченской исправительной колонии № 2. Об этом говорится в письме ведомства, направленном правозащитникам «Гулаг-инфо».

«По сообщениям управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления проведена процессуальная проверка в порядке ст 144-145 УПК РФ, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ», — говорится в письме ведомства.

Статья «Превышение должностных полномочий с применением насилия», по которой возбуждено дело, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Сообщения о массовых избиениях заключенных в керченской колонии № 2 стали поступать в конце июля этого года. По словам сидельцев, надзиратели избивали их ногами и палками. Помимо избиений заключенные сообщали и о фактах вымогательства денег со стороны сотрудников администрации.

Волна сообщений о пытках в российских колониях прокатилась после публикации в «Новой газете» видео из ярославской ИК-1, где 18 сотрудников ФСИН на протяжении 10 минут избивали заключенного Евгения Макарова. В последствии заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый объяснил пытки Макарова тем, что он «вел себя вызывающе».