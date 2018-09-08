The Guardian рассказала о попытке отравления соратника Березовского в 2013 году

Соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова, погибшего в марте 2018 года, в 2013 году пытались отравить в гостинице города Бристоль. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на показания оказавшего ему помощь медика и источники в правоохранительных органах Великобритании.

По информации газеты, в 2013 году в аэропорту Амстердама Схипхоле Глушков столкнулся с двумя россиянами, которых потом встретил в отеле в городе Бристоль в Великобритании. Они предложили выпить, и все вместе пошли в номер Глушкова.

Глушков и двое россиян пили шампанское, когда соратник Березовского отошел в туалет, а потом вернулся и снова сделал глоток, после чего потерял память и очнулся на ковре на следующее утро, следует из слов медика, приехавшего на вызов в гостиницу. Глушков заявил медработнику, что ему «что-то дали». Медобследование показало, что у Глушкова нарушен сердечный ритм, после чего его госпитализировали.

Напомним, экс-заместитель генерального директора «Аэрофлота» и соратник олигарха Бориса Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне 13 марта, через несколько дней после отравления семьи Скрипалей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту его убийства. По информации Скотланд-Ярда, Глушков умер от удушения собачим поводком.

В России против Глушкова было заведено уголовное дело о хищении средств «Аэрофлота», по этому делу его и осудили. В 2010 году он вместе с Борисом Березовским получили политическое убежище в Великобритании. После смерти Березовского Глушков обвинял российские власти в убийстве своего компаньона.