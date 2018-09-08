СМИ: США разработали перехватчик нового российского гиперзвукового оружия

Управление исследовательских проектов Министерства обороны США представило перехватчик Glide Breaker гиперзвукового оружия, в частности российских ракет «Авангард» и «Кинжал», сообщило издание The Drive.

По информации СМИ, Glide Breaker создан как реакция на разработки гиперзвукового оружия потенциальными противниками США. Ранее сообщалось, что Пентагон и компания Lockheed Martin заключили контракт о создании прототипа гиперзвуковой ракеты стоимостью в 928 млн долларов.

В марте на тот момент заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что у России есть новейшие системы вооружения, данные о которых еще не были обнародованы. О новейшем вооружении шла речь и во время послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету — «Воевода». Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.