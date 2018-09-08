Матвиенко отправилась на встречу с Ким Чен Ыном с письмами от Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на главу комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

Матвиенко ранее заявляла, что едет в КНДР, чтобы передать главе государства письмо от президента России Владимира Путина. О чем говорится в этом документе, спикер Совфеда рассказывать не стала.

До этого делегация верхней палаты российского парламента прибыла в Северную Корею для участия в торжествах по случаю 70-летия создания республики.

«Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны», — заявила Матвиенко по прибытию.

Ранее Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой упомянул о готовности к личной встрече в ближайшее время.

В телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова Путин отметил, что рад отношениями России и КНДР, которые имеют «дружественный и конструктивный характер».

В ответ Ким Чин Ын также направил телеграмму, в которой поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи. В ЦТАК отметили, что упоминаний о встрече в ответной телеграмме нет.

В конце мая приглашение посетить Россию от президента Путина главе КНДР передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Возможным местом встречи глав двух государств назывался Владивосток.