Новая газетастать со–
участником

ВАЖНО

Стань соучастником, поддержи газету

На Украине сообщили о госпитализации пяти пограничников из-за загрязнения в Крыму

Общество

 

В Херсонской области госпитализировали пять пограничников, дежуривших на границе с Крымом, об этом сообщил телеканал Громадське со ссылкой на замглавы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

По его словам, всего на тошноту, першение в горле и сыпь на коже пожаловался 41 пограничник, однако только пять человек были госпитализированы в Одессу для более детального обследования.

Слободян рассказал, что из Одесской области в Херсонскую приехали медработники, которые обследуют других сотрудников погранслужбы. Врачи также готовы помогать местным жителям, в том числе крымчанам.

Напомним, с 24 августа жители Армянска массово жалуются на желтый налет, похожий на ржавчину, который  покрыл дома и деревья. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ с химического завода в крымском городе Армянске. 

Теги:
mp, крым, отравление, пограничники, украина, россия
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera