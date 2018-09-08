На Украине сообщили о госпитализации пяти пограничников из-за загрязнения в Крыму

В Херсонской области госпитализировали пять пограничников, дежуривших на границе с Крымом, об этом сообщил телеканал Громадське со ссылкой на замглавы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

По его словам, всего на тошноту, першение в горле и сыпь на коже пожаловался 41 пограничник, однако только пять человек были госпитализированы в Одессу для более детального обследования.

Слободян рассказал, что из Одесской области в Херсонскую приехали медработники, которые обследуют других сотрудников погранслужбы. Врачи также готовы помогать местным жителям, в том числе крымчанам.

Напомним, с 24 августа жители Армянска массово жалуются на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл дома и деревья. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ с химического завода в крымском городе Армянске.