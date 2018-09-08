Участники SERB напали на дежуривших у мемориала Немцова активистов

Сторонники движения SERB напали на трех активистов, дежуривших в ночь на 8 сентября у народного мемориала политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщил проект «ОВД-Инфо».

По информации проекта, 10 человек из SERB, среди которых был лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич), выбили телефоны из рук дежурных, облили их фекалиями, а также брызнули газовым баллончиком в глаза Григорию Саксонову.

До этого во время фестиваля «Артдокфест» перед показом «Полета пули» участники SERB ворвались в кинозал, требуя прекратить сеанс, и разлили токсичный газ.

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Напомним, политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве рядом с Кремлем.

Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлаан Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима.

Исполнителем убийства суд назвал Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строго режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.