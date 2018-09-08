На Крымском мосту остановили движение на одном из участков из-за врезавшегося в опору плавучего крана

Плавучий кран, который сорвало с якоря во время шторма в Керченском проливе, повредил одну из опор Крымского моста, поэтому пришлось остановить движение на одном из участков. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Упрдор «Тамань».

«В 06:20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)», — говорится в сообщении.

По информации агентства, стрела плавкрана повредила одну мачту освещения, а также погнулись несколько метров барьерного ограждения моста.

«Работа по ликвидации последствий инцидента на море была осложнена штормовыми условиями. Однако примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения», — отметили в Упрдор «Тамань»

Специалисты заявляют, что на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более 6-8 часов, приступить к этим работам можно будет после снятия штормового предупреждения.

Крымский мост — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 км. Начавшееся в 2016 году строительство обошлось в 228,3 миллиарда рублей. Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто с обеих сторон Керченского пролива 16 мая 2018 года.