Google удалил в Youtube рекламу митинга Навального после жалобы ЦИК

Компания Google заблокировала в Youtube часть роликов, снятые сторонниками политика Алексея Навального, о митинге против пенсионной реформы 9 сентября, сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков в своем телеграм-канале.

«Блокировка произошла в полночь, и, мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома — то есть они считают, что наши видео надо блокировать из-за «дня тишины». При этом блокировка рекламы не зависит от того, проходят в регионе выборы или нет, а также от того, согласован митинг в этом регионе или нет», — сказал Волков.

В Google пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, 4 августа СМИ сообщили, что представитель ЦИК написал письмо главному исполнительному директору Google Ларри Пейджу, где потребовали прекратить размещать рекламу Алексея Навального на Youtube с призывом прийти на митинг 9 сентября. С подобным обращением к компанием обратились также Генпрокуратура, Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор.

В опубликованном на сайте Навального письме ЦИК говорится, что пользователям Youtube через рекламные инструменты, такие как push-уведомления и прероллы (рекламный ролик перед просмотром видео), поступала информация о готовящихся митингах против пенсионной реформы, а также первый ролик об акции 9 сентября.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не увидел оснований для претензий ЦИК. ФБК не считает митинги 9 сентября предвыборной агитацией и не видит препятствий их проведению.

«Избирательное законодательство не устанавливает никаких особенностей для проведения публичных мероприятий в день выборов, нет их и в законодательстве о публичных мероприятиях», — заявил Жданов в письме, отмечая, что в самом ролике нет призывов проголосовать за того или иного кандидата.

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