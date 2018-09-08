РИА Томск: в центре Томска толпе раскидали 150 кг пирожного «картошка»

Ко Дню томича, который отмечали в центре Томска, представители фабрики кондитерских изделий «Антонов двор» раскидали в толпу в качестве угощения 150 кг пирожного «картошка», происходящие заснял на видео РИА Томск.

На видео видно, как под музыку несколько женщин в очках набирают в руки пирожные и кидают в толпу людей, а собравшиеся пытаются поймать эти пирожные. В толпе много подростков, некоторые из них держат воздушные шарики, а некоторые хлопают. На видеозапись также попал баннер с надписью «Хочу ведро картошки».

РИА Томск также сообщило, что во время праздника также изготовили трехметровую пицца, двухметровый герб Томска из блинов, огромный протеиновый батончик, а также арт-панно из пряников.

Празднование Дня томича, который проводится с 2015 года, началось с выстрела пушки на Воскресенской горе. В 2018-м праздник под лозунгом «Томск – город, в котором хочется жить».