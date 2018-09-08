Польскому историку запретили въезд в Россию

Польский историк, заместитель директора Центра польско-российского диалога Лукаш Адамский рассказал о том, что ему запретили въезд в Россию. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Адамского, ему запретили въезд в Россию до 2021 года. Документ, в котором говорилось об этом, он получил на пункте пропуска русско-польской границы рядом с городом Гусевым, находящимся в Калининградской области.

Как сообщает «Коммерсант», официального объяснения причины запрета Адамский не получил. Он предположил, что кому-то могла не понравиться деятельность Центра польско-российского диалога, так как там, по его словам, «говорили о реальных проблемах польско-российских отношений» и приглашали на мероприятия разных экспертов, в том числе западных и украинских.

«В любом случае считаю этот шаг ФСБ (либо тех, кто попросил ФСБ вписать меня в черный список) подтверждением всех тех тенденций, которые так сильно тревожат соседей. Но я своей деятельности в области польско-российских отношений отнюдь не собираюсь прекращать», — сказал Адамский изданию.

В 2017 году ФСБ заставила польского историка Генрика Глебоцкого покинуть Россию под угрозой «насильственной депортации». Он исследовал архивы по вопросам российско-польских отношений в XIX и XX веке.