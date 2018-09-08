Российская фигуристка первой в истории женского катания сделала четверной лутц

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила сложный четверной прыжок — лутц в четыре оборота. Это произошло на официальных соревнованиях впервые в истории женского одиночного фигурного катания. Об этом сообщает издание Sports.ru.

Судьи решили, что Трусова недокрутила прыжок. Она получила 8,02 балла, а базовый балл за чисто исполненный четверной лутц — 11,5.

Трусова сделала лутц в четыре оборота 7 сентября, во время этапа юниорского Гран-при в Литве.

«Программа технически была очень сложная, мы хотели показать максимум, но не все получилось. Саша — боец, встала после падения и выполнила четверной тулуп. Это дорогого стоит. Будем работать дальше и совершенствовать все элементы», — сказал ТАСС тренер группы, где работает Трусова, Сергей Дудаков.

Помимо этого, Трусова сделала каскад прыжков из четверного и тройного тулупов, также первый в истории. Во время этапа юниорского Гран-при она установила новые юниорские мировые рекорды по баллам в итоговой оценке (221,44) и произвольной программе (146,70).

В марте Трусова на чемпионате мира среди юниоров стала первой фигуристкой, исполнившей в программе два прыжка в четыре оборота.