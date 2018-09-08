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Заместителя координатора штаба Навального в Тамбове арестовали на 25 суток

Общество

 

В Тамбове заместителя координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Игоря Сливина арестовали на 25 суток. Об этом сообщила координатор штаба Диана Рудакова в своем твиттере.

Заседание проходило в Советском районном суде. Сливина задержали 7 сентября, на него составили протокол по  ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия) из-за встречи с Навальным в Тамбове, которая прошла 29 октября 2017 года.

Ранее в Москве сотрудники полиции пришли в штаб Навального и задержали восемь человек. Позже их отпустили.

Координатора омского штаба Навального Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию». 9 сентября в Омске должна пройти акция против повышения пенсионного возраста. В тот же день пройдут выборы губернатора.  

В Казани также задержали координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву. Позже она сообщила, что ее отпустили под обязательство о явке, а суд назначили на 10 сентября. 

Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду. 

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.

Теги:
тамбов, навальный, арест, em
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