Заместителя координатора штаба Навального в Тамбове арестовали на 25 суток

В Тамбове заместителя координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Игоря Сливина арестовали на 25 суток. Об этом сообщила координатор штаба Диана Рудакова в своем твиттере.

Игорю Сливину 25 суток ареста. Все ходатайства были отклонены.

Он объявил голодовку.

Пожалуйста, сделайте ретвитт. — Диана Рудакова (@dianka_tmbv) September 8, 2018

Заседание проходило в Советском районном суде. Сливина задержали 7 сентября, на него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия) из-за встречи с Навальным в Тамбове, которая прошла 29 октября 2017 года.

Ранее в Москве сотрудники полиции пришли в штаб Навального и задержали восемь человек. Позже их отпустили.

Все задержанные из Московского штаба отпущены. Работал адвокат Владимир Воронин. 9 сентября. Пушкинская площадь. pic.twitter.com/ns1wqFm5kv — Ivan Zhdanov (@IoannZH) September 7, 2018

Координатора омского штаба Навального Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию». 9 сентября в Омске должна пройти акция против повышения пенсионного возраста. В тот же день пройдут выборы губернатора.

В Казани также задержали координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву. Позже она сообщила, что ее отпустили под обязательство о явке, а суд назначили на 10 сентября.

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Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.