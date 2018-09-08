118-й день голодовки. В Москве проходят бессрочные пикеты в поддержку Сенцова. Фото

В Москве активисты третий день стоят с бессрочным пикетом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку 118-й день. Акция проходит у памятника Булату Окуджаве на Старом Арбате.

Студент Алексей Дунцов. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

«Я думал, будет страшнее, я первый раз стоял в одиночном пикете. Боялся, что будут вырывать плакат, а так спокойно все проходит в итоге. Я впервые вышел за Сенцова: меня возмущает факт несправедливости, факт пыток. Его нужно обменять на украинских заключённых. Он в первую очередь гражданин Украины», — сказал «Новой газете» студент Алексей Дунцов.

Ранее активисты стояли у здания администрации президента (АП) на Китай-городе. С понедельника активисты снова будут там же.

«Здесь, конечно, многолюднее. Но больше, конечно, любопытствующих. Наша инициативная группа будет больше уже как дежурная, а любой желающий сможет принять участие в одиночном пикете», — рассказала поэт, активист Татьяна Шапиро.

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Активисты, как и в предыдущие дни, посменно дежурят с плакатами у памятника. У них есть расписание и список записавшихся. Пока это первая инициативная группа. Они собираются сделать пикеты регулярными и бессрочными — так же, как и голодовка Сенцова.

Участники акции рассказали, что к одному из пикетирующих подошел молодой человек крепкого телосложения и порвал плакат. Однако участников акции обступили люди, что не дало конфликту развиться. После этого молодой человек, по словам активистов, ушел.

6 сентября в Москве активисты растянули баннер в поддержку Сенцова на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала.

Напомним, Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании. Однако по словам родственников, сам режиссер выступает против написания прошения о помиловании.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.