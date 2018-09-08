В Москве задержали сотрудников ФБК и штаба Навального
Мария ЕфимоваКорреспондент
В Москве задержали сотрудника штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Касьяна. Об этом написала активистка Яна Герасимова в своем твиттере.
Задержан сотрудник Московского штаба Николай Касьян, организация митинга.— Яна Герасимова (@ya__ger) September 8, 2018
Оставлен до пн в отделении, до суда.
Она сообщила «Новой газете», что информации по поводу задержания Касьяна нет. По ее словам, это произошло около четырех часов назад. «Знаем только, что он находится в ОВД "Даниловское" и будет оставаться там до понедельника, до суда», — сказала она. Герасимова добавила, что он задержан за организацию митинга, который пройдет 9 сентября.
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров сообщил в твиттере о том, что на выходе из подъезда его также задержали.
Меня задержали на выходе из подъезда.— Георгий Албуров (@alburov) September 8, 2018
Документов в собой не было, везут в какое-то ОВД.
Ранее в Москве сотрудники полиции пришли в штаб Навального и задержали восемь человек, среди которых был Касьян. Позже всех отпустили.
Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.
Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.