В Москве задержали сотрудников ФБК и штаба Навального

В Москве задержали сотрудника штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Касьяна. Об этом написала активистка Яна Герасимова в своем твиттере.

Задержан сотрудник Московского штаба Николай Касьян, организация митинга.

Оставлен до пн в отделении, до суда. — Яна Герасимова (@ya__ger) September 8, 2018

Она сообщила «Новой газете», что информации по поводу задержания Касьяна нет. По ее словам, это произошло около четырех часов назад. «Знаем только, что он находится в ОВД "Даниловское" и будет оставаться там до понедельника, до суда», — сказала она. Герасимова добавила, что он задержан за организацию митинга, который пройдет 9 сентября.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров сообщил в твиттере о том, что на выходе из подъезда его также задержали.

Меня задержали на выходе из подъезда.

Документов в собой не было, везут в какое-то ОВД. — Георгий Албуров (@alburov) September 8, 2018

Ранее в Москве сотрудники полиции пришли в штаб Навального и задержали восемь человек, среди которых был Касьян. Позже всех отпустили.

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Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.