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В Госдуму внесли законопроект о передаче банкам информации об абонентах сотовой связи

Политика

 

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается наделить банки и другие определяемые правительством организации правом получать информацию о клиентах сотовых операторов. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Обязать операторов предоставлять данные клиентов предлагается для «противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке при обслуживании (приеме на обслуживание) физических лиц». В документе сказано, что при предоставлении банкам и организациям информации об абонентах, согласие самих клиентов сотовых операторов не потребуется.

В случае принятия законопроекта банки и другие организации смогут узнать о фактах замены СИМ-карт, приостановке действия или расторжении договора об оказании услуг и наличия у абонента переадресации звонков и сообщений.

В 2017 году в Совете Федерации предложили поправку в законопроект «О связи», согласно которой сотовый оператор сможет приостановить оказание услуг связи абоненту, если тот при покупке СИМ-карты указал ложные данные.

Теги:
банки, госдума, сотовая связь, em
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