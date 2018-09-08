В Челябинске задержали координатора штаба Навального

В Челябинске задержали координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Бориса Золотаревского. Об этом сообщил в фейсбуке активист Алексей Табалов.

По словам Табалова, Золотаревского при задержании избил ОМОН, а в отделе полиции адвоката к нему не пускали. Табалов написал, что Золотаревского хотели отвезти в суд, но адвокат настоял на том, чтобы координатора штаба Навального отправили в больницу.

Позже Табалов сообщил, что Золотаревского забрали из больницы и повезли в Центральный районный суд Челябинска. По словам активиста, координатору челябинского штаба Навального вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Как сообщает Znak.com, по делу работает адвокат международной правозащитной организации «Агора» Андрей Лепехин.

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Ранее в Москве задержали сотрудника штаба Навального Николая Касьяна и ФБК Георгия Албурова. Накануне сотрудники полиции пришли в московский штаб Навального и задержали восемь человек, среди которых был Касьян. Позже всех отпустили.

Координатора омского штаба Навального Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию». 9 сентября в Омске должна пройти акция против повышения пенсионного возраста. В тот же день пройдут выборы губернатора.

В Казани также задержали координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву. Позже она сообщила, что ее отпустили под обязательство о явке, а суд назначили на 10 сентября.

Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.