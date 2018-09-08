Российский союз биатлонистов сможет полностью восстановить членство в IBU не менее чем через два года

Союз биатлонистов России (СБР) сможет снова стать полноценным членом Международного союза биатлонистов (IBU) не менее чем через два года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, конгресс IBU одобрил поправку в устав организации. Согласно ей теперь только он может решать вопрос о восстановлении членства национальных федераций.

Конгресс IBU проходит один раз в два года, поэтому вопрос о возвращении полноценного членства СБР в организации смогут рассмотреть в 2020 году.

Ранее конгресс IBU выступил против полноправного членства СБР в организации, но сохранил временное.

Напомним, СБР был временно ограничен в правах за нарушения антидопинговых правил спортсменами в декабре 2017 года. В статусе временного члена Россия не может голосовать на конгрессе IBU, претендовать на проведение в стране международных соревнований и выдвигать кандидатов в руководящие органы.