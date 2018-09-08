Жена художника Павленского рассказала о пытках мужа во французской тюрьме

Жена художника Петра Павленского Ксения Оксман (Оксана Шалыгина) сообщила, что ее мужа пытают во французской тюрьме. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, в тюрьме Флери-Мерожис, где Павленский отбывает наказание, «с арестантами общаются как с животными, что неприемлемо для уважающего себя человека. И при малейшем отпоре, карцер на месяц». Она также процитировала мужа, который сказал, что в тюрьме были «периодические провокации». В цитате говорится, что Павленского перевели в спецблок, который для него «то же самое что карцер».

Напомним, в начале июля Павленскому продлили арест до 13 сентября. Шалыгину в январе 2018 года отпустили под судебный контроль.

Павленский и Шалыгина обвиняются в «уничтожении чужого имущества общественно опасным способом» — в поджоге здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже 16 октября 2017 года. Павленский объяснил свои действия желанием вызвать «революционный пожар по всему миру».